為了替上班族加油打氣，頂級超市citysuper獨家引進的日本北海道巧克力品牌ROYCE，即日起至21日祭出「開工牛轉乾坤好運活動」，生肖屬牛的消費者在全台6家ROYCE常態店+3家快閃店（板橋大遠百、桃園遠百、誠品南西），購買指定巧克力享79折起。
包含期間限定新品「代可可脂 西洋栗生巧克力」，每盒原價520元、2盒特價888元，採用栗子為原材料製作，以栗子與牛奶巧克力搭配出圓滑口感，還可嘗到萊姆酒與白蘭地的餘韻香味；巧克力洋芋片，每盒原價480元、2盒特價788元；在台熱銷前3名的「醇巧克力20枚」，每盒原價280元、3盒特價666元。
這次全新的快閃店在桃園遠百首次登場，看好桃園車站周邊高消費力及部桃危機正式解除人潮回流，推出為期一個月的ROYCE快閃店。生肖屬牛包含今年剛出生的新生兒，及13歲、25歲、37歲、49歲、61歲等消費者。
(中時 )
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