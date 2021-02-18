竹南鎮公所爭取經費將運動公園內全部10面網球場鋪面更新。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南運動公園去年完成整建後呈現新面貌，竹南鎮公所在新春迎接新氣象，特別在園內裝置光雕裝置藝術，讓公園夜間呈現更多元氛圍，園內並有10座網球場，鎮公所透過立委陳超明向教育部爭取經費，全面更新鋪面，並在17日完工後儘速開放啟用，鎮公所將積極爭取今年台積電精英賽在此舉辦。

竹南運動公園是頭份、竹南雙城民眾最重要的運動據點，苗栗縣政府向內政部營建署申請前瞻計畫補助1.12億元，將公園重新改造新面貌，並在2020年9月30日正式完工重新啟用。

為讓竹南運動公園的新面貌讓更多民眾注意，竹南鎮長方進興特別指示利用春節到來，在公園內布署亮眼的光雕裝置藝術，讓夜晚的運動公園有更多樣貌的節慶氛圍，並從小年夜開始啟動，許多民眾聞訊紛紛扶老攜幼前來觀賞，提前感受元霄燈節的亮麗氣。

竹南鎮公所表示，公所藉著光雕裝置，搭配音樂秀的演出，讓民眾享受節慶的歡樂氣氛，闔家共歡，為了滿足更多民眾觀賞，光雕音樂秀將持續展示至3月底為止。

而竹南運動公園內設有10座網球場，是苗栗全縣最大、最符合標準的網球場地，因應運動公園全面改造，原有網球場鋪面也已老舊，因此，竹南鎮公所特別提案，請立委陳超明向教育部體育爭取經費8百萬元，將全部場地鋪面更新。

更新鋪面工程在2月17日正式完工，鎮公所將在近期內重新啟用，鎮公所將協同鎮內網球協會等單位，共同爭取各大型網球賽事在新球場舉行，目前地方網協正與台積電、中華網協等單位協商，希望在今年5月間舉辦的台積電精英賽，能夠選在竹南運動公園舉行，藉以提升竹南頭份等地的網球風氣。

竹南鎮公所在竹南運動公園設置光雕裝置藝術

(中時 )