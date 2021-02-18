氣質女星高圓圓2014年和趙又廷步入禮堂，夫妻在前年迎接愛女Rhea，產後復出的高圓圓，身材恢復快、狀態非常好，舉手投足都不像是孩子的媽，高圓圓也積極亮相公開活動和重返螢光幕拍戲，而高圓圓稍早則在微博曬出髮廊影片，透露她是為了新戲染髮，而已有10年沒染髮的高圓圓，還因此直呼好緊張。

41歲高圓圓2019年生下女兒、升格當媽咪，經過坐月子修養、調理身體後，高圓圓就積極產後復出，她除了接代言、出席活動外，高圓圓也在近期重返螢光幕拍戲，並接下電視劇《完美伴侶》，高圓圓在戲中飾演律師，要面對工作、家庭和親子間的難題。

高圓圓接拍新戲《完美伴侶》，她在戲中飾演律師，要面對工作、家庭和親子間的難題。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

高圓圓也為了角色改變自己的招牌黑髮，高圓圓稍早就在微博曬出染髮影片，她笑認自己其實有點緊張，因為距離上次染髮已快有10年之久，同時，高圓圓也提到，她染髮其實是因角色的造型所需，高圓圓還為此提早染髮、適應髮色，她敬業說：「更好去適應我的髮色」。

高圓圓和趙又廷是著名的模範夫妻檔。（圖／本報系資料照片）

高圓圓也在微博寫下：「陳律師，你好」，不難看出她對這部戲的重視與期待，然而，高圓圓不只相當敬業，她與造型師、拍片助理說話時，高圓圓講話很有禮貌、語氣也很溫柔，而高圓圓五官精緻、臉蛋小巧俏麗，保養有術的她，舉手投足超少女，也讓外界見識到，高圓圓不愧是演藝圈中人氣很夯的氣質女神。

(中時新聞網)