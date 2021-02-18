高市府力拚漁電共生，鎖定7個養殖主要行政區。圖為永安區魚塭鳥瞰圖。（高市都發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市2月初在鳳山行政中心掛牌成立「漁電共生專案辦公室」，開春後宣布，核准首件屋頂型漁電共生申請案，地點位在永安區內的魚塭，光電業者斥資3億元投資，申請面積約3萬8000平方公尺，預計發電量約5800千瓦，最快今年8月完工啟用。

副市長林欽榮指出，經濟部去年12月3日公告「漁電共生先行區」，高雄市先行區包含彌陀區、湖內區、路竹區、岡山區、永安區、茄萣區和阿蓮區等7處養殖主要行政區，總計621.76公頃區域，約占全市魚塭面積的16％，力拚漁電共生210兆瓦設置量目標及吸引105億元投資金流。

為加速推動漁電共生業務，高市府2月成立「漁電共生專案辦公室」為養殖產業導入新契機，已著手規畫後續7個養殖行政轄區說明會，及建置漁電共生網頁，提供地主、養殖戶及光電業者公開透明資訊，落實「漁業為本，綠能加值」政策核心。

海洋局指出，首件核准的屋頂型漁電共生申請案落腳永安區，市府為配合中央政策，同時考量當地既有漁業發展及漁民生計，進一步提升土地利用價值，增加漁民及地主收入，由光電業者、漁民及魚塭主攜手合作，以確保三方權利義務，達成整體綠能發展目標。

海洋局表示，該申請案會同相關單位審查，已核准農業用地作農業設施或室內養殖場使用，後續依建築相關法令申請使用執照，並在具有養殖或營運事實時提出申請設置屋頂型綠能設施等，再由業者進行電業籌設許可。

(中時 )