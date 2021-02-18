110年全國原住民運動會將於今年3月19日到22日於宜蘭縣舉行，本屆更加重視原民文化及參賽主體55個原鄉的角色，競賽種類從15項增加為17項，參與隊職員多達7000多人。

本屆原民運主辦單位宜蘭縣政府聘任15位具有原住民族身份的代表擔任賽會籌備委員會委員，競賽地點主要在宜蘭縣2個原住民族鄉大同鄉、南澳鄉，競賽項目有田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、角力、慢速壘球、槌球，加上原民特有或傳統民俗運動如傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統鋸木、傳統狩獵、傳統擲矛及傳統拔河，其中槌球、傳統摔角是本屆新增項目。

由於周末假期前往宜蘭的車流量大，宜蘭縣政府特地將過去在周六舉辦的開幕典禮提前到周五，並開放2000位觀眾進場欣賞，因此本屆原民運舉辦天數從過去的3天增加為4天，其中5300多位選手，加上隊職員一共有7048人齊聚一堂，宜蘭縣政府體育保健科長楊沛勳表示，歡迎民眾透過大眾運輸前往宜蘭為原民選手加油，縣政府也會安排接駁車，民眾可上本屆全民運官網查詢。

由於目前新冠肺炎疫情仍不能大意，宜蘭縣政府也會在中央流行疫情指揮中心的規定下，參考之前其他過內綜合運動會的防疫措施提出防疫計劃，來讓參賽選手、觀賽民眾及工作人員安心參與。

(中時 )