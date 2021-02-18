里幹事守住防疫前線鄭文燦前往慰勞送福袋點心。(呂筱蟬攝)

里幹事守住防疫前線鄭文燦前往慰勞送福袋點心。(呂筱蟬攝)

針對近期境外移入及桃園醫院群聚案，各區公所里幹事做為防疫第一線，居家檢疫工作負擔沉重，桃園市長鄭文燦18日前往中壢區公所為里幹事加油打氣，感謝大家防疫期間堅守崗位，防止社區傳播感染，守護市民的健康。

中壢區累計居家檢疫關懷人數共8527人(110年1月1日至110年2月18日止)，中壢區公所僅有17位里幹事，平均每人要照顧501位居家檢疫個案，里幹事最多每日關懷人數曾達到56人。防疫人員同時協助衛福部桃園醫院回溯專案統計，包含協助發送居家隔離通知書共279份、協助發送自主健康管理通知書271件及發送關懷包267包。

鄭文燦為感謝及支持民政單位里幹事及防疫同仁辛勞，特地親自發放福袋及贈送點心，感謝公所人員平日辛勤的防疫任務。

中壢區長鄭詩鈿表示，所內負責居家檢疫的同仁雖僅有17位，除了每天打電話關心居家檢疫者生活起居，並即時確認居家檢疫者手機定位情形，每日也會定時配送關懷包，全力以赴守住防疫前線。

(中時 )