杏輝(1734)2020全年度營收23.9億元，與2019相較持平，法人預期，全年度獲利可望與去年水準相當，展望2021年，杏輝在醫療用藥、原料藥、保健食品等三大產品線陸續推出新品的銷售力道下，將可成為營運新動能，有助全年營收獲利雙雙成長。

杏輝專利免疫保健原料茯苓萃取物(Lipucan)繼獲得16國55項專利後，研究成果於日前登上「英國生命科學期刊Life 2021, 11(2), 111」，實證從茯苓中萃取出珍貴的羊毛蘭烷三(帖)(Lanostanes)成分能提升人體第一道防線，有助於阻斷病毒複製並抑制病毒的生命週期，有效強化自我免疫防護力。

杏輝表示，本次研究是利用獨家專利製程，從茯苓中萃取出含量極為稀少的珍貴羊毛蘭烷三(帖)成分，並利用三段式迴流萃取技術提高三(帖)成分活性。經實驗證實，高活性的羊毛蘭烷三(帖)成分能提升人體第一道免疫防線-即自然殺手細胞，是人體抵禦外來病毒或細菌入侵最重要的免疫力之一，同時提升IFN-γ(干擾素)生成，有助於阻斷病毒複製並抑制病毒的生命週期。

鑑於冬季新冠肺炎疫情恐再流行，加上天氣多變容易感冒，除了戴口罩、勤洗手、酒精消毒外，提升自身免疫保健已成現今熱門關注話題，適度透過內服搭配外用、選擇優質的保健食品作為防疫、抗病毒最強的後盾。杏輝長期致力於醫藥保健品的研發銷售，今年預計再推出免疫力調節、美白與美容、降膽固醇、保肝解酒及視力保健等七大項功能性保健食品，以及多項學名藥亦將陸續上市，同時與日本大藥廠共同研發與製造癌症治療用藥，進軍東協市場。

(時報資訊)