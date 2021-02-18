越南政府批准進口20.4萬劑AZ新冠疫苗(AstraZeneca)。預計，28日首批新冠疫苗可望抵達越南，之後越南還會獲得488萬劑疫苗，故可對500萬越南人施打第一劑。

越南通訊社指出，越南首批AZ疫苗是由韓國SK Bioscience所生產的。目前，這種疫苗已獲一年許可證或有條件輸往菲律賓，泰國，英國，越南與其它國家。

目前，越南新冠疫苗注射也分成幾個階段。

2021農曆春節前，越南為60名志願者注射120劑Nano Covax疫苗，第一階段臨床試驗已完成。Nano Covax疫苗第一階段臨床試驗目的，是確定疫苗安全性，對劑量25mcg，50mcg與75mcg疫苗產生的免疫反應進行初步評估。

春節後，越南衛生部將批准開展第二階段試驗。在第二階段期間，將對560名志願者進行試驗。

在第三階段中，將對超過1萬名志願者進行注射，預計將於2022年結束。

(時報資訊)