金管會今（18）日下午舉行2021年新春記者會，主委黃天牧認為，今年台灣經濟仍樂觀可期，已做好最佳準備因應多變局勢，相信金融業可掌握契機、創造更好業績。金管會對台股更重視制度精進及接軌國際，並再次強調注意風險是投資人和監理機關永遠要注意的事。

黃天牧表示，今年整體國際經濟金融變化仍大，雖然外在環境無法永遠掌握變化，金管會將持續強調金融穩定及韌性，無論是銀行、保險和證券的資本適足率、清償能力，乃至於資安上都會繼續強化。

黃天牧認為，今年台灣經濟仍樂觀可期，雖然國際局勢仍多變，但金管會已經做好最佳準備。雖然不預估金融業今年獲利狀況，但金管會將在重視穩定的情況下，適度作法規及商品鬆綁開放，相信業者可掌握契機、創造更好的業績。

對於今年台股看法，黃天牧表示，台股金牛年開紅盤一舉站上「萬六」，今天又續漲62點。而台股從去年11月起一路自萬四、萬五到現在的萬六，資金是很重要的因素，除了外資外，國人對股市的重視與參與也是原因，後續如何維持動能為重要議題。

黃天牧認為，台股上漲當然是好事，但金管會身為主管機關，更重視的是制度精進及接軌國際。台股上市櫃公司在財務上的表現是優秀的，但在非財務上的公司治理、永續發展價值等指標一樣重要，金管會希望亦能精進、也能在國際間占有一席之地。

黃天牧最後再次強調，股市在任何階段都有風險，以往在「萬二」、「萬三」時有風險，現在的「萬五」、「萬六」也有風險，呼籲投資人應眼觀四方、耳聽八方，擅於選股做最好的決定，注意風險永遠是每位投資人和監理機關一定要注意的事。

(時報資訊)