台新數位銀行Richart自2016年推出以來，致力提供優質的數位金融服務外，同時也持續關注流浪動物的社會議題，2020年底的第五屆關懷浪浪活動─「與你相遇，我很幸運」，特別運用動物與人類對比互動的情境故事，宣導生命教育，吸引逾萬人連署幫助浪浪，將日常金融行為結合社會公益，善盡企業社會責任。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart不僅提供符合年輕人需求的金融產品與服務，更致力回饋社會，並與年輕世代一同關注「浪浪」，引導社會大眾對流浪動物議題有更多的認識及關注。本屆攜手「台灣之心愛護動物協會」，將目光轉向源頭「生命教育」這股溫柔而堅定的力量。

該協會成立於2012年，常年於校園進行教育宣導，讓孩子們了解流浪動物從何而來、遭遇怎樣的困境、認識浪浪肢體語言、彼此互相尊重。比如「出門上課時，狗狗要由誰來照顧呢」、「如果打電動時，貓咪希望你陪他玩，你願意放下電腦嗎」，一堂課中雖然無法傳遞所有動保觀念，但希望可以在孩子心中埋下美好的種子，這就是改變的開始。

包國儀說明，連續五年來Richart堅持替浪浪發聲，第四屆活動在大家熱烈參與下，共幫助浪浪們獲得5,000,000公克飼料費用。許多民眾紛紛在社群留言大表贊同Richart支持公益活動，每年公益活動都有設定不同主題，前後共吸引超過上百萬人次關注浪浪議題，成功引起大量社群討論與轉貼。累積5年的努力，助養、救援、教養、生命教育等正向循環的影響力正在發生並不斷延續。

台新銀行指出，2月28日，民眾至「與你相遇，我很幸運」活動網站，參與情境故事的互動遊戲，體驗貓、狗不同的生命階段與人類生命階段的對比，完成連署與任務，Richart將為參與者贊助「台灣之心愛護動物協會」教育宣導等物資費用，民眾除可獲得電子感謝卡外，還有機會獲得「寵物攝影全家福方案」或「兩用刺繡貼紙」，關懷浪浪的民眾們，快來動動手指守護浪浪。

(工商 )