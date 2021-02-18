【旅遊經 洪書瑱報導】

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點，現在我們來看看台灣燈會及各地政府所推出的小提燈造型，就台灣燈會、桃園、台中、高雄、屏東等小提燈，來個超級比一比！

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

交通部觀光局的台灣燈會小提燈──「活力牛」，以農曆生肖牛為主題，設計討喜的小乳牛，屏除傳統乳牛的黑白，變身為調色盤的繽紛色彩，活力牛有三大特色，包括：一、 整體牛身結構運用紙張的切割，使得身體關節能靈活擺動。圓滾滾的身體和大大的頭，嘴裡嚼著青草的模樣，讓小提燈顯得逗趣可愛；二、 牛背上的喜鵲運用鐘擺原理，讓喜鵲在背上搖晃，為小提燈添加可愛動態感；三、 將牛的身體上下顛倒，兩頭裝上牛角造型提把，再搭配兩條提帶，即可讓活力牛變為發光牛角帽，讓小朋友都能化身小萌牛。

另外今年的小提燈更首度結合AR濾鏡科技，讓活力牛躍上手機與民眾互動。AR濾鏡將在Instagram以及Facebook發布，並分別有不同特效：

一、 Instagram的AR濾鏡偵測使用者臉部後，將有牛角帽小提燈出現在使用者頭上，開始錄影後會有音樂，配合使用者張嘴和眨眼的動作則會有不同效果。

二、 Facebook的AR濾鏡則是手機出現活力牛進行暖身（共4種動作），點擊後顯示距離元宵節的天數，在元宵節之後小提燈將會發光跳舞、動感十足！

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

2021桃園小提燈設計，取名為「牛轉乾坤」，設計為上下擺動即可帶動「牛轉乾坤」燈籠旋轉，豐富民眾對農曆年節之感受。外觀以6隻牛組成圓型，牛背有6枚銅錢象徵「圓滿幸福、六六大順及財源滾滾來」，6隻牛分別代表：1.桃園意象，如：拉拉山水蜜桃、石門水庫、桃園機場等；閩南、客家、原民、眷村及新住民等元素，象徵桃園的多元性；2.泰雅意象：以桃園在地泰雅圖騰展示原民意象；3.新民匯融：泰國的大象、越南的斗笠、中國的燈籠，印尼的大王花表達族群融入桃園大家庭；4.客家風情：魯冰花和客家花布斗笠交織成一幅桃園客家山水；5.閩南家將：以迎神賽會中的家將臉譜與傳統建築的燕尾勾勒閩南傳統的記憶；6.眷村飄香：紅磚平房、牆上標語、廣播器道出記憶中的眷村味道。

桃園「牛轉乾坤」小提燈，將印製總數量為30萬盞，提供給桃園13區公所發送各里里長供里民外，也會提供本市旅館同業公會轉發給來桃住宿遊客，做為觀光旅遊推廣與宣傳。

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

2021台中元宵節慶小提燈為「台中行大運」，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等喜慶感濃厚元素，今年的小提燈特別結合防疫，讓小牛戴上粉紅色口罩，而造型手提把以牛奶瓶為型，搭配喜慶感濃厚的金色牛角、鈴鐺、錢幣等，並帶出台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加口罩配件，戴上後露出水汪汪的牛眼，展現過年洋洋喜氣特色，更饒富擬人化的可愛童趣！即日起於台中市各里辦公處限量領取，一人限領一盞，發完為止。

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

高雄市政府牛年小提燈為「牛揹揹」，設計靈感來自高雄流行音樂中心，以幾何切面牛頭呈現，陳其邁看了誇讚連連，說提燈看起來漂亮可愛、實用科技又時尚，表示是「提燈界LV當之無愧」、「歡迎來挑戰」。

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

春節連續假期雖然已經結束了，但就華人的習慣春節會持續至元宵節才算完全結束，每每元宵節除了看花燈外，小提燈更是大小朋友都喜歡焦點。（旅遊經提供）

屏東綵燈節小燈籠以「花卉」作為設計元素，同時選用元寶等喜氣意象與可愛的小牛一同呈現；此外，整體燈飾用窗花的概念做鏤空，裝上燈飾後，夜間散放朵朵的燈花，就是行走的小燈飾，最初製做1萬個，因為民眾索取踴躍，又再追加1萬個，目前約餘5000個左右，預計在元宵節前發送完畢！

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)