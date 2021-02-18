【旅遊經 編輯部報導】

線上韓國購物季 濟州航空新會員享雙重好禮

不能去韓國，也不能錯過體驗韓迷專屬購物文化旅遊節。由韓國文化體育觀光部與韓國訪問委員會舉辦的「2021韓國購物季 (Korea Grand Sale)」即日起至2月28日期間登場。

線上韓國購物季 濟州航空新會員享雙重好禮

韓國購物季這次透過與各觀光產業合作推出韓國旅遊商品預購，包括航空、飯店、韓國文化體驗、地區旅遊商品等相關業者參與，推出韓國航線特惠活動、飯店住宿優惠，旅遊景點與文化公演等體驗商品特價等促銷活動，藉以推廣韓國旅遊，期待疫情過後將韓國列為優先旅遊目的地。

線上韓國購物季 濟州航空新會員享雙重好禮

其中「濟州航空」推出韓國購物季期間新加入會員，即可享雙重好禮，包括立即獲得Refresh point 1000P的積分，以及250元機票折扣金，2021年全年皆可使用，包括從台北、高雄直飛韓國任一航點都可使用。計畫想去韓國旅遊的韓迷，可在2月底前加入濟州航空成為新會員，即可享有優惠好禮，提前準備你的韓國之旅。

購物季期間還有填問卷活動，只要參加問卷調查回答問題，即可參加購物券抽獎活動。

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)