高雄市牛年小提燈「牛揹揹」昨日亮相後，立即受到民眾熱烈迴響，詢問度爆表。2月19日上午9點起，民眾可至就近區公所領取，另配合觀光行銷，也將在壽山動物園限量發送，送完為止。

在開工新春第一天，高雄市即發表牛年小提燈「牛揹揹」，一亮相即被市長讚為「提燈界的精品」，造型時尚外還兼具包包功能，可頸掛、側揹或斜揹，成為搭配造型的亮眼配件，討論度爆表。

高市觀光局推出小提燈「牛揹揹」，2／19起限量發行。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局推出小提燈「牛揹揹」，2／19起限量發行。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長陳其邁說「要做提燈就是要做第一，這是我們高雄人的氣魄」，並點名台南、新北市來PK，昨天桃園市聞訊已表示要加入拚第一的戰局。

「牛揹揹」小提燈設計師林佳葦是國寶級燈藝師林健兒的女兒，留法學平面設計回台後，就投入製作小提燈，自2004年起設計台灣燈會及台北燈會小提燈，每年都為了怎麼把生肖動物做成造型提燈、絞盡腦汁，是小提燈比稿常勝軍。

觀光局長周玲妏表示，2021年高雄燈會雖因疫情停辦，原定預計要在燈會現場發放的小提燈，改在38區區公所限量發送，民眾可以在2月19日起早上9點至下午5點就近到區公所領取，也將在壽山動物園限量發送，讓民眾闔家到動物園遊園踏青，透由小提燈的發送，陪伴大家犇向幸福，共度圓圓滿滿的好年。

(中時 )