1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。今(18日)活動邁入第3天，於「1111落點分析教戰守策」直播節目中抽出得獎者，住在新竹市的林小姐幸運獲獎。

27歲的林小姐過年期間和家人歡聚的同時，無意間看到了「幸福企業」的電視廣告，便上網票選出她心中的幸福企業，她認為這個活動不只是鼓勵願意給員工好福利的企業，一旦有了幸福企業的標章，也能讓求職者更快速的辨識職缺是否有具備理想的員工福利，如年終獎金、三節獎金、彈性上下班等，大幅提升求職媒合成功的機率。

林小姐6年前開始使用1111人力銀行，目前是電信業門市人員。林小姐回憶當時想要找文書類的工作，但沒有看到合適的，注意到1111網站上的推薦工作感覺不錯，於是便去試試看，沒想到就找到心中的理想工作。

做了兩年多，林小姐認為公司的福利制度和當時1111所刊登的徵才條件很吻合，不只有透明的升遷管道，還會舉辦員工聚餐，讓她相當滿意。她很慶幸是1111的會員，不只找到好工作，現在透過動動手指上網投票，又抽中1萬元現金，要大力推薦1111人力銀行給親友享好康。

(中時新聞網)