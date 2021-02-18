隨著中國對台灣的軍事壓力增強，台海可能成為引爆美中戰爭的熱點問題也越來越引發擔憂。近期美澳智庫及許多學界人士認為，拜登政府應研擬策略防止戰事發生，嚴守「一中政策」，終止川普政府派遣不必要官員訪台的挑釁做法，以戰略清晰政策防止北京產生誤判。

《美國之音》指出，美中為台灣發生戰爭將為全球帶來可怕後果，拜登團隊應該竭盡全力研擬策略防止戰事發生，並確保台灣的民主得以持續。美國智庫外交關係協會已首次將台海危機列為潛在衝突的最高級別，上周一場全球市場論壇上也有專家警告說，台灣已是世界上最危險的熱點。

針對此一高度可能性的危機，前澳大利亞總理陸克文(Kevin Rudd)在最新一期《外交事務》期刊上發表文章說，華盛頓必須儘快決定如何回應北京的獨斷作為，避免美中之間的對抗帶來災難性後果。現在台灣被和平統一已變得不可能，北京的策略是擴大對台軍事威嚇力量，讓美國認為無法贏得戰爭而不願支持台灣。

陸克文認為，北京可能對武統台灣的軍事難度、美方態度與國際影響發生誤判，因此美中應管理彼此的戰略競爭作為，以減低衝突或戰爭風險。在涉台議題上，華盛頓必須回到嚴守「一中政策」，尤其要川普政府挑釁與不必要的高層官員訪台做法；而北京也必須減少近來在台海挑釁的軍事演習、部署與操作，如此雙方才能持續在全球各個地區進行戰略及經濟影響力的競爭。

至於台海最可能引爆衝突的時間點，前美國國防部中台蒙事務主任卜大年(Daniel Blumenthal)認為，現在解放軍已經展示其軍事能力，包括軍機越過台海中線以及在台灣空域更加挑釁的操演，「唯一能阻止這種行為的方式，就是確認對防衛台灣的承諾，並展示防衛台灣的軍事能力，除非美國這麼做，否則情況都很危險。」他還在最近發表的新書中強烈主張，美國應該在台海議題上採取戰略清晰政策，因為「戰略模糊沒有道理」。

報導說，美外交關係協會資深研究員布萊克威爾(Robert Blackwell)及維吉尼亞大學歷史系教授澤里克(Philip Zelikow)上星期也在一份上百頁的報告中分析，台海危機在2020年間不斷加深，它正在變成讓全球主要國家陷入戰爭風險的最危險熱點，美國現有的策略不足以威懾或在必要時回應中國的脅迫或咄咄逼人的行為，建議維持美國的「一中政策」，並對台政策與日本及其他亞洲盟友協調，支援台灣在不需要國家資格的國際組織的地位，與台灣簽署雙邊貿易協定，發展人民之間的關係。

這兩位專家還建議美國研擬一套防衛策略與行動計畫，而且必須是嚴肅及專業程度的行動協調，不是模糊性的概要。同時，為讓軍事規劃與外交準備同步進行，報告還列出18項外交及經濟行動建議，包括研究對台政策如何影響美中關係與美國政策目標、遵守美國的一中政策、反對任何台灣獨立宣示、在雷根「六項保證」下與中國密集協商、不要以美國對台政策來作為對中國施壓、與日本等亞洲盟友協調美國對台政策。

報告還建議，美政府應規範與台灣的外交互動，限制僅衛生、環境及貿易的內閣及副部長級別以下的行政部門官員訪台，清楚劃出美國的紅線，採取行動加強台灣與其他政府互動，支援台灣參與非國家資格的國際組織等等。

(中時新聞網)