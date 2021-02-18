可樂是許多大人小孩都愛喝的飲料，有些人覺得單喝不過癮，還會自行加料，一般都是加入冰塊或檸檬，如同香港茶餐廳的「檸檬樂」，不過有老饕透露6種出人意料的隱藏喝法，比檸檬更搭，大讚簡直是「神仙配搭」。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》在專欄指出，可樂加檸檬、冰塊，俗稱凍檸樂，在茶餐廳一直是人氣飲品，檸檬吸附了可樂中的碳氣，可增加酸味的清香，可樂也因為有檸檬，變得不那麼燒嘴，不過可樂加檸檬可說是最正常的一種組合，他更舉出下列4種隱藏喝法，不但創意十足，口味更令人驚艷。

1.可樂+生薑

俗稱薑汁可樂，由於生薑暖身，因此薑汁可樂除了解渴還能驅寒。

2.可樂+美式咖啡

喝起來有點像碳酸美式咖啡，兩者混合後，可樂的清透感雖然被咖啡覆蓋，不過一入口，咖啡的醇香又回甘整個口腔，很像喝了帶汽的美式咖啡，還可以順便幫助提神。

3.可樂+檸檬茶

喝起來既有檸檬茶的酸澀，又有碳酸飲料的氣泡，口感絲毫不違和，特別適合夏天的完美組合。

4.可樂+奶球

味道意外和諧，而且奶球和可樂會形成漂亮的分層。

5.可樂+珍珠奶茶

珍珠奶茶和可樂的結合，讓人瞬間有種港式咖啡的感覺，不但增加了奶香，還將珍珠也裹上可樂的味道，完全打破了原本的既定印象。

6.可樂+旺仔牛奶

網路上流傳這款超級無敵好喝，和港式茶餐廳裡一款經典飲品「忌廉勾鮮奶」有異曲同工之妙。

可樂不只能喝！ 能除鏽除垢、清洗黑鍋

(中時新聞網)