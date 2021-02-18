桃連區高中職免試入學試模擬分發結果18日出爐，總錄取率為88.2％，高達92.29％學生在前3志願序就錄取，其中有15名5A學生選擇職業類科與綜合高中，但仍有2460名學生未錄取，分析發現是選填志願數太少，呼籲學生正式選填要將30個志願「填好填滿」，並善用3個志願序和跨校同職科都同分的設計適性選填。

近年來桃連區在免試入學正式分發作業，第1志願序及前3志願序錄取情形都冠六都，試模擬測驗與分發作業是重要推手，讓學生準確地選填志願，今年桃連區9年級畢業生共2萬1102名（含連江縣國中畢業生94名），參加試模擬分發有桃園市70所和連江縣5所共2萬0768名學生，共1萬8308人錄取。

教育局分析發現，有1萬3786名、約66.38％不須進入超額比序，就已經獲得錄取，其中有8643名、約47.21％第1志願序就獲錄取，但試模擬仍有2460名學生未錄取，除了試模擬分發所提供的名額比本次報名人數少1929名，報考學生平均每人選填志願數為17個，未錄取學生平均選填志願數僅15個，選填志願數太少會影響分發結果，呼籲正式選填時要將30個志願數填滿，避免高分落榜。

這次試模擬分發，有15名5A學生選擇職業類科與綜合高中，選己所愛、適性學習，教育局呼籲善用每3個志願序同分，且職業類科跨校同群視為同一志願序計分的設計，輔導孩子策略調整志願選填，規畫最有利的適性升學準備。

教育局提醒，3月份開始有專業群科甄選入學及科學班、體育班、美術班、音樂班及舞蹈班等特色招生；附設國中部的高中直升入學；技優甄審及實用技能學程輔導分發，將先提供5880名入學名額，國中教育會考則將於3月11日至13日報名，5月15、16日考試，總計免試入學再加上特色招生及實用技能學程等其他管道，平均每位學生將有1.1425個以上的錄取名額。

教育局也規畫3月6日、7日在桃園市立體育館舉辦「高中高職博覽會」，一站式了解各高中職學校特色、介紹，協助親師依學生的興趣、性向、專長及就近入學等原則，適性選擇升學之路。

(中時 )