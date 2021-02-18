據悉，泰郡建設砸了13.05億元，搶進橋頭新市鎮建地3,185坪，未來推案每坪將從20萬元起跳，使得原本已屬建商必爭的橋頭房市熱區，再添重兵，目前該區的都會公園生活圈已有京城、隆大、龍騰、華雄、以及崑庭等建商推案，隆大推出的「鳳凰冠」去年預售在賣出75％之後，便封盤停售，而屬於新成屋的鼎宇「森風景」和中鋼集團「欣橋之心」，則已完銷。

農曆開春之後，房產界即盛傳泰郡建設砸了13億多元，購買橋頭都會公園生活圈大筆土地，泰郡董事長郭泰吟18日受訪時證實，每坪成交價41萬元，總共買進3,185坪，「這是泰郡第一次進軍橋頭新市鎮房市」。

郭泰吟指出，泰郡今年只在高雄大學和高雄科技大學土庫校區，分別推出「悅讀平均率」、以及「悅讀5G」、總銷共22億元的建案，而過去雖曾經想要進軍橋頭房市，卻都在競標時，被其它建商標得而飲恨。

他說，此次剛好有個機緣，跟民間地主一次買了同一基地的4筆「住六」土地，總共花了13.05億元，規劃660戶，分二期開發，預定在2021年三二九檔期推出預售，以該區目前行情，加上基地走路大約3分鐘，即可抵達高雄都會公園，因此，「每坪將20萬元起跳」。

籌備中的橋頭科學園區，驅動橋頭房市躍升成為高雄一級戰區和熱區，中鋼集團旗下中欣開發2020年10月推出「欣橋之心」成屋，廣誠國際董事長董上裕表示，開賣3天，就完銷了，廣誠國際代銷的隆大「鳳凰冠」，每坪開價18到22萬元，總戶數445戶，只剩100多戶，去年11月就封盤停售，「期待更高的價格」。

董上裕指出，該區大樓售價目前平均介於每坪18萬元到24萬元之間，不過，隨著原物料、地價、以及人工上漲，未來房價恐怕再向上拉升。

隆大的「鳳凰冠」基地2014年取得的價格約每坪12.23萬元，因建商湧進，地價扶搖直上，最近泰郡的成交價已達每坪41.5萬元，地價在6年內翻漲3倍。

京城建設集團發言人周敬恆指出，集團旗下的京成建設推出公園第一排的景觀宅「森遠」，總銷32億元，每坪開價21.6 萬元到23.4萬元，目前已售出85％，集團企業在該區土地，也將規劃推案。

龍騰建設的「鑫市鎮」開價每坪18到22萬元，預定今年第二季交屋，崑庭建設的「棋琴20重奏」、華雄建設的「音樂河」、以及雄崗建設的「巴黎行旅」等建案，持續熱銷中。

先後完銷鼎宇「森之丘」和「森風景」等2個建案的立永國際總經理朱建雄說，「森之丘」開賣時每坪17到22萬元，5個月即完銷的成屋「森風景」，則是每坪18到24萬元，第三個建案則預定明年下半年，成屋銷售。

(工商 )