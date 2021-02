純網銀陸續開業,金管會主委黃天牧個別約談給建言。黃天牧18日在金管會新春記者會中透露,2021年2月4日核准連線銀行(LINE Bank)營業執照後,2月9日上午已找連線銀行人員來金管會介紹業務與座談,並與在日本的董事長黃仁埈視訊並給予三大建議,強調不只打造業務生態圈,更要打造「法遵生態圈」。

首家純網銀樂天國際發照時,黃天牧提醒董事長簡明仁要「行穩致遠」不可打價格戰,而對於連線銀行更給予三大建議。第一大建議就是「建立合作夥伴對法令遵循的共識」。他指出,連線銀行的核照本可比預期早,卻因為揪團偷跑事件而影響發照時程始料未及。

黃天牧強調,純網銀與異業結盟、打造生態圈,是經營策略的重要基礎,但不能只是著重業務生態圈,而要建立「法遵生態圈」,必須讓生態圈或異業結盟的夥伴們清楚瞭解,純網路銀行是受高度監理的金融特許事業,有較高的法令遵循與內部控制要求,合作夥伴們的疏失不當,可能會影響主管機關、客戶或社會大眾對純網路銀行的形象與信任。

第二,要「強化信譽風險及流動性風險的偵測與因應」。黃天牧指出, 近期美國遊戲驛站(Gamestop)事件受到廣泛關注與討論,社群媒體的力量是不容小覷的,但「水能載舟、亦能覆舟」,純網銀在善用網路或社群媒體行銷的同時,如何就負面或不實訊息等情境建立偵測預警機制,並及時因應處理,以化解信譽或流動性危機,是平時就必須做好準備的,因此本會於審查純網路 銀行設立申請時,特別重視信譽風險及流動性風險。銀行是經濟上的強勢者,須以謙虛誠懇的態度公平對待客戶,這是由根本上降低信譽風險與流動性風險的方法。

第三要「管理跨域業務可能衍生的風險」。近期德國Wirecard事件。Wirecard 事件凸顯科技和金融跨域管理的問題,跨域策略已是企業競爭的普遍現象。以往銀行監理聚焦於信用、市場及流動性風險,但近年受關注的則是「委外」議題,銀行要有效監督受委託機構。此外,金融與非金融市場間的參與者如何互動、如何強化管理錯綜複雜的業務網路以減少資訊不對稱及系統性風險、如何掌握金融科技創新的效益並管理可能伴隨發生的風險等,這些都是純網路銀行及主管機關必須重視的。LINE Bank在簡報中提到其品牌宣言是「Banking in your hand」,黃天牧以「Trust in your heart」回應,要先有信任在心中,然後才有銀行服務在手中。

(工商 )