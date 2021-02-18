居家環境除了要舒適整潔，許多人還追求在風水上能帶來旺運效果，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，在家裡擺放一些招財、聚財的風水飾品，既能讓自己避開霉運，又能增旺自家的運勢，像是扇子、貔貅都是常見的旺運居家擺設，若家中空間許可，不妨可嘗試擺放這些吉祥物，風水上能帶來招財、旺運的力量。

▍1.扇子

扇子是許多傳統家庭喜愛的擺飾，尤其是文墨氣息重的家庭，會在內堂的桌上放一把名家製作的扇子，以此來表示家為「和善之家」，同時也有利於家中和諧。如今使用扇子來裝飾擺設，是取吉祥之意，而且為了保險起見，最好合起來擺放，不要展開，以免讓家財也隨之散開。

▍2.招財魚

許多人會養魚當做寵物，在風水學上認為「山主人丁，水主財」，所以在家中養魚，可以催旺家中財運，給家人帶來滾滾財源。但是要注意，魚缸中的水切忌是死水，因為只有流動的活水才能有生財的功效，而且魚缸的位置，高不能過胸，低不能過膝，這樣才能旺家運。

▍3.貔貅

貔貅是古代傳說中的一種神獸，能吞萬物而不洩，因而有著納四方之財的寓意，也有著可以幫主人趕走邪氣、帶來吉祥好運的作用。所以從古至今，貔貅都是最靈驗的招財神獸，既能招財、守財、旺財，還能鎮宅、化煞、保平安。

▍4.需要日曬的綠色植物

綠色植物代表著生命與生氣，不僅美觀好看，還能為家居環境帶來蓬勃生機，有一定旺宅的作用。但要注意，既然選擇養植物，就要好好悉心照料，不要讓植物出現殘敗的跡象。如果家裡植物發黃，就要及時修整，以免穢氣增加。

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(中時新聞網)