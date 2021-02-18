民眾搭乘客輪從蘭嶼往台東富岡途中，遇到8級風浪，船身產生劇烈搖晃，船艙內1塊大型天花板竟突然掉落，差點就砸中小孩。（劉姓乘客提供／蔡旻妤台東傳真）

民眾搭乘客輪從蘭嶼往台東富岡途中，遇到8級風浪，船身產生劇烈搖晃，船艙內1塊大型天花板竟突然掉落，差點就砸中小孩。（劉姓乘客提供／蔡旻妤台東傳真）

有民眾17日搭乘客輪從蘭嶼回台東富岡漁港途中，途中遇到8級瞬間風浪，船身產生劇烈搖晃，船艙內1塊大型天花板竟突然掉落，差點就砸中3名小孩，所有乘客嚇壞了，過程被民眾拍下PO網，質疑是船開太快肇禍，不過，船公司解釋是天候影響，除了向旅客致歉，事後已加強固定設施。

客輪由蘭嶼前往台東路程中，船身在大浪拍打下嚴重搖晃，不時還能聽到嘰嘰拐拐的聲響，就連小朋友坐在座位上，還得用雙腳頂住前方椅背，才能穩住身子不被摔出去。

驚險一瞬間！突然一聲巨響，1塊天花板隨即掉落，差不到1公尺就砸中小孩，不僅孩子被嚇哭，現場乘客更是驚呼不斷，孩子也被嚇哭，所有人都被驚險的一幕嚇傻了！民眾指責是船開太快，才會造成船身搖晃、不穩定，所幸沒砸傷人，否則後果不堪設想。

對於乘客的質疑，船公司立即表達歉意，不過也澄清，真的是風浪大釀禍，當天就評估東北季風南下，海上風浪會變大，己將船班從下午2點，改到早上10點發船，不料，季風還是提前南下，當時海上風速7到8級，浪高3.5到4公尺，才會發生意外。

據了解，這艘船是去年才重新打造的新客輪，主要行駛航線為台東、蘭嶼，船員邊解釋邊試圖用力拆開天花板，光是人用力都無法直接拉開，由於掉落這塊含有裝飾燈具，比較沈重，當下卻耐不住瞬間劇烈搖擺，才會導致掉落，事後也立刻重新檢修，加強固定，不會再讓類似意外出現。

此外，有關東北季風期間，航港局東部航務中心已經有嚴格要求船方及船長遵循3米浪七級風以下一定要開航，浪高3至4米間由船長依照船況及其專業判定決定，而4米以上則停航，以確保航行安全，並且須將每次停航的海象及業者售票訂位狀況逐一記錄。

(中時 )