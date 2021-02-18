高雄1名45歲L小姐，身高159公分，體重高達153公斤、BMI值達60，屬於超級病態肥胖病患，衣服要穿到超級大尺碼（4XL）。肥胖讓她平日活動不方便，並間接造成嚴重呼吸中止症，經胃縮小手術後1個月，順利減去15公斤，也改善睡眠困擾。

收治L小姐的高雄健仁醫院美體健康中心主任蔡明憲表示，超級病態肥胖定義為身體質量指數超過47.5以上，正常人血液中氧氣飽和度超過90％。

L小姐睡眠時，血氧飽和度會降低到僅剩約40-50％，約正常人的一半不到，臉部及嘴唇呈現發紫現象，長此以往可能引發中風、心臟病等疾病以及增加死亡風險。這類超級肥胖病人只要能減肥10％以上體重，就可有效改善呼吸中止症。

為找回健康，L小姐接受胃縮小手術治療，術後24小時可進食，48小時返家，1個月後就順利減去15公斤，活動變得更輕盈，同時因為睡眠呼吸中止症改善的關係，整個人精神變得更好，更容光煥發。未來預計L小姐1年可減去約40到70％的過多體重，標準重量約為55公斤。

蔡明憲指出，目前治療病態性肥胖患者的主流手術方式俗稱「胃縮小手術」，也稱為袖狀胃切除手術，是透過腹部1-3個小的切口進行手術，移除靠近大彎處的胃，只留下容積約100-150毫升的胃部，利用減少胃容積及減少飢餓荷爾蒙的原理，達到減重效果。一般術後1-2天可出院返家，因為手術部位僅限於胃部，比較不會出現營養不良、腸阻塞等等長期後遺症問題。

蔡明憲進一步提醒，類似L小姐這樣超級肥胖的個案，約占健仁醫院數百名減重手術個案中的5-10％，幾乎都有三高、呼吸中止症這樣的問題，應該要積極減重，才能減少日後得到心血管疾病以及死亡的風險。

他提到，目前健保針對病態性肥胖合併呼吸中止症的減重手術已經開放給付，健保給付費用大約5至10多萬元不等，病人僅須負擔腹腔鏡耗材及健保部分負擔，可以減少病人的經濟壓力。

(中時 )