美國全國商會星期三（2月17日）公布的一份研究報告指出，美國如果與中國全面脫鉤，美國將會付出「令人不舒服」的高昂代價，美國的一些重要行業損失巨大。報告指出，針對性地與中國部分脫鉤，才能更好保護美國的安全和利益。

美國之音報導，這份研究報告的題目為《理解脫鉤：宏觀趨勢和行業影響》，從貿易、投資、人員交流和研發活動等四個方面探討了美中全面脫鉤可能會給美國帶來的巨大損失。

貿易方面，報告假定將25％的稅率擴大到涵蓋美中雙向貿易的所有物資，到2025年，美國的GDP總額將失去1900億美元。

從投資角度來說，報告說，因為脫鉤，即便是減少一半在中國的直接投資，美國投資者每年將損失250億美元的資本收益。一次性整體損失將高達5000億美元。

報告指出，如果人員交流的數字減少到疫情前的一半，在服務出口方面，美國每年的損失將高達150億到300億美元之間。

報告認為，全面脫鉤還會影響到美國的生產力和創造力。長此以往，供應鏈就會遠離美國企業，美國對風險投資的吸引力也會相應減少。

(旺報 )