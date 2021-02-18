美股隔夜漲跌不一，那指下滑0.58%；美國一月零售銷售成長超乎預期；美國十年期國債殖利率再走高。港股走勢反覆，開高走低，午後一路低走。

周四香港恆生指數收跌489.67點或-1.58%，為30595.27點。國企股(H股)收跌187.10點或-1.53%，為12041.53點。

科技指數大跌3.23%。美團跌5.1%；小米、阿里巴巴皆跌逾2%；騰訊跌1.3%；心動公司跌超過18%；眾安在線跌10.5%。

餐飲股持續走低。海底撈跌9%，九毛九跌1.9%。

醫藥股不佳，主要醫藥股業績表現不如預期，拖累醫藥股表現；康希諾生物跌9%；康龍化成跌逾8%。

諾輝健康大漲215%，報84港元。該公司今日首上市，招股價為26.66港元，開報76港元。

比亞迪跌4.2%。比亞迪週四證實，高瓴資本參與公司新一輪增發股票購買。此前媒體報導，高瓴資本斥資2億美元，參與比亞迪的定向增發股票。

(時報資訊)