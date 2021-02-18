行政院長蘇貞昌今（18）日在行政院會表示，今年開放美豬進口迄今，各國進口豬肉均未驗出萊克多巴胺，國產豬肉消費量更年增6000噸。未來4年將投入近130億元養豬基金，協助養豬業全面轉型升級、持續強化競爭力，也為國人健康把關。

蘇貞昌聽取農委會「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」報告後表示，台灣約有6497戶養豬戶、在養頭數551萬頭。2020年國內毛豬屠宰頭數818萬頭，國人全年豬肉消費量約90萬噸，豬肉年進口量6.1萬噸，豬肉自給率約93％。

蘇貞昌指出，根據豬肉儀表板顯示，今年統計至16日止，國人對進口豬肉消費量均約占8％，進口豬肉其他相關可食部位則占3％，均與去年同期相當。台灣豬消費量6萬2245萬噸，優於去年同期5萬9278萬噸，加計其他可食部分，台灣豬消費量年增6000噸。

蘇貞昌表示，台灣守住非洲豬瘟、口蹄疫拔針成功，現在可出口豬肉，國人同胞對豬肉信心及需求有增無減。因此，如何讓養豬場升級，使其更符合環保、效益，使豬隻畜養過程能有更乾淨及高品質的飼養環境，為政府努力目標。

為持續加強養豬產業競爭力、提升國產豬肉品質、減少養豬產業對環境影響，並拓展豬肉外銷，蘇貞昌指出，上個月已核定「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，4年投入近130億元，全方位打造養豬國家隊。

蘇貞昌指出，計畫包括藉由源頭調節、總量管理，讓國內豬價維持在合理區間，並實施豬隻死亡強制保險，以增加保費補助方式，降低農民經營風險。補助豬舍更新及污染防治設施，設立屠宰冷凍廠，補助運輸車輛溫控設備，並推動傳統肉攤溫控設備升級。

此外，政府將積極協商出口條件與程序，加強台灣豬肉海外拓展，提供外銷獎勵補助，讓出口成長率達20％以上。並增加三章一Q檢驗量能，鼓勵業者及學校使用國產豬肉。

(時報資訊)