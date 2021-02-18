春節期間台東綠島海域悄悄來了1位嬌客「五腳虎」，外型雖不特別討喜，但牠在海底漫步的模樣被網友稱「醜得相當可愛」，綠島1名潛水教練意外發現後PO網，當地鄉親期盼牠能停留在綠島，成為新一代觀光明星。
綠島庫達潛水教練「蝦卷」春節期間前往石朗附近海域潛水，意外發現1尾超大的娃娃魚，估計長約35至40公分，依據台灣漁業資料庫資料，因為牠的胸鰭延長像腳，前端又成趾狀，就像是青蛙的腳一樣，可以支撐身體，所以又稱「會走路的魚」或五腳虎。
蝦卷表示，當時發現牠在海底「走路」時，移動速度緩慢，模樣相當療癒可愛，將影片PO上網，引起網友驚呼太萌了！「從來沒看過耶，好可愛唷」、「這隻超狂」、「超短腿！跟臘腸一樣」、「腳腳太可愛了吧！」，不少網友在留言區相約揪團衝綠島。
蝦卷指出，印象中3年前也曾在綠島海域看見過五虎腳，但沒幾天就不見蹤影，直到最近再度出現在石朗海域，他強調想看見牠得憑運氣，牠移動緩慢，但選定適合居住的地方就會留下來，希望牠能喜歡綠島海域，留在綠島成為觀光明星。
水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，這隻魚屬於躄魚，但由於康氏躄魚或是網紋手躄魚2種魚非常相似，無法辨別是哪種魚，俗名都叫做五虎腳，特徵是魚類胸鰭、腹鰭演化成足趾狀，就像長了5隻腳，可以攀附在海草及其他海中漂流物，或以魚鰭在海底爬行，才被稱為五腳虎。極具保護色作用的身體可吸引別種小魚來覓食，然後出其不意地予以吞食。
(中時 )
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