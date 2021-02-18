農曆年前國營事業台鹽、台船異動，去年就提出辭呈的中油董事長歐嘉瑞，年前二度提出辭呈，經濟部今(18)日證實，歐嘉瑞以年齡屆滿65歲申請退休，相關職位由總經理李順欽代理，成為近期第三位離職的經濟部國營高層。

對於歐嘉瑞請辭一事，經濟部回應，歐是因年滿65歲，在年前即向經濟部王美花部長表達辭意。後經約談，因其表達希望退休的懇辭心意，因此王勉予同意辭職。對歐任內穩定國內能源供應、如期推動各項重大工程努力，表達肯定與誠摯感謝。

據了解，歐嘉瑞2019年3月接掌中油董座以來，始終有「水土不服」問題，公司實際營運其實也都由李順欽操盤。雖歐就任以來，始終兢兢業業，扎實工作，但對跟上中油龐大業務腳步頗感吃力，一直都有退意。去年下半年就提出過一次辭呈，但因繼任人選難尋，行政院留中不發未核。

歐嘉瑞在今年元月12日再次提出，因已達65歲屆齡，加以辭意甚堅，因此上面予以核準。接任人選目前尚未傳出，李順欽真除是可能方向之一，但仍以空降可能性高。

中油去年12月初從查德礦區運回第一船95萬桶原油回台灣，顯示海外探勘成效，但卻爆出該礦區股東之一陸資海南華信有解放軍背景，立委質詢時也提出質疑。

經濟部長王美花表示，華信不是傳統的石油公司，是進行多角化經營，不能說它是黨政軍背景，在當時的時空環境下，對同仁來說可能不認為陸資是很大關切的點，在沒有找到問題之前，不能說中油同仁有什麼樣的弊端。

除了中油高層異動，台鹽公司董事長陳啟昱年前請辭，外傳是漁電共生案出問題，當時陳啟昱指出，他已任職4年8個月，已完成階段性任務，因考量個人生涯規劃，辭去台鹽相關所有職務，由經濟部次長曾文生暫代。台船總經理曾國正則是以個人生涯規劃為由3度請辭後獲准，由台船董事長鄭文隆暫代。

(中時新聞網)