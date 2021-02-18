行政院長蘇貞昌昨主持每周例行防疫會議，行政院祕書長李孟諺轉述，衛福部除提及台灣向國外採購的1500萬劑疫苗已簽約，也不排除跟其他國家洽談生產中、且經WHO認證有效的疫苗；為確保國人健康，各種方式都會努力。

李孟諺表示，蘇揆每周固定召開防疫會議，主要針對衛福部及CDC相關跨部會決策，找來配合部會，以強化執行CDC決策效力，防疫會議也是福部長陳時中及CDC「最大後盾」及支持。

李孟諺說，昨天衛福部有提到疫苗跟國外採購及國內疫苗發展狀況，其中提到，目前疫苗有1500萬劑合約已簽定，最快2月底3月初會進來， 後續也會持續接洽；另外，衛福部也有補助國內兩家疫苗公司，所研發的疫苗已在進行第二階段測試，衛福部也有洽談預購，預計6、7月會有不錯的成果。此外，衛福部不排除跟其他國家生產中，經WHO認證有效的疫苗公司洽談，為確保國人健康，各種方式都會努力。

(中時 )