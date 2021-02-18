年後轉職潮湧現，1111人力銀行18日發布最新統計，今年開工首日1111人力銀行網站瀏覽數，比去年開工日激增近五成；同時也有150萬筆履歷已開啟，較去年開工日增加20％，顯示上班族求職意願比去年更強烈，年後轉職潮逐漸湧現！

無獨有偶，yes123求職網也發布最新統計指出，新春開工日有161萬筆履歷已經開啟，較去年開工日增加25％；求職者主動應徵最熱門的三大行業，依序是製造業、科技業、運輸業，三大行業被主動應徵人數都比去年開工日成長30～40％。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，觀察求職履歷開啟數比去年同期明顯增加，顯示今年有意轉職者不再「潛水求職」，原因除了景氣有望觸底反彈外，也因去年農曆年後疫情突然升溫，導致當時無法跳槽成功的「遞延效應」，現在開始逐漸浮現，也宣告後疫情時代的「報復性轉職潮」正式啟動。

與此同時，企業徵才力度也在增加。1111人力銀行表示，隨著國內景氣逐漸升溫，帶動企業徵才意願，1111人力銀行網站有超過50萬個工作機會，以今年開工日來說，線上工作機會數54萬7千個，對比去年開工日51萬6千個，年增6％，包括知名半導體科技大廠、金控集團及餐飲集團等都積極招募人才。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，年後開工通常是企業擬定年度計畫目標並盤點人力的時候，比較容易釋出大量的優質職缺，對求職者而言，較能找到符合自己期待的工作，可把握年後轉職機會。

何啟聖並指出，1111人力銀行為鼓勵求職者找到合適工作並久任，即日起在1111人力銀行投出履歷，並且找到工作就能申請，只要任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金；在1111人力銀行FB粉絲專頁分享活動貼文，也有機會抽1,000元獎金。

此外，1111人力銀行舉辦的「2021幸福企業票選」也已展開，共超過2,000個品牌參與票選，產業橫跨七大類，包括「科技研發業」、「製造業」、「民生服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」及「大傳教育社福業」，只要登入會員，每人每日皆可針對心目中的幸福企業進行投票，天天抽出一萬元得獎者，活動到4/6截止。

(工商 )