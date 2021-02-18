台股開紅盤日強攻力道延續，18日再漲62點，及外資偏匯入，激勵新台幣升勢延續，盤中衝至27.902元的逾23年半新高，央行尾盤仍進場調節收回大部份升幅，終場收在28.33元、仍創逾23年半新高，升值5分，台北外匯經紀公司成交量放大至13.12億美元。

外匯交易員表示，台股新春行情發酵，金牛年二個交易日合計大漲逾600點，指數再衝新高，雖然外資調節電子權值股，轉為小幅賣超新台幣32億元，但在匯市仍匯入資金。且出口商預期新台幣欲弱不易，也繼續進場拋匯，使得新台幣升勢擴大，央行則力守盤中27.9元及尾盤28.3元價位，僅順勢小幅上調防線。

外匯交易員認為，市場對疫苗樂觀預期，對風險性資產的偏好上升，雖然台股漲高，但暫無大幅反轉的跡象，若外資匯入不變，新台幣升勢恐怕是擋不住的，因此儘管央行不至於全面放手，可能採取逐步上調目標匯價的方向。

(工商 )