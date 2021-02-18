◎桃醫明復工 陳時中曝2階段收病人

部立桃園醫院群聚告一段落，中央流行疫情指揮中心日前曾預告將在明日復工，但需要先過2關，包括院內感控作為及人員管理。今日指揮中心表示，明天桃醫確定開始復工，隔離病房先不收人，專責病房則會先縮小規模。

◎20萬劑AZ疫苗要來了 指揮中心賣關子：下周揭曉

近期有媒體報導，下周將有一批疫苗到貨，預計可能將是COVAX平台購得的首批20萬劑AZ疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心表示，下周才會確定AZ疫苗的供貨時程，並針對劑量做最後確認，供貨的部分是由COVAX統籌，我們做的是接收的工作。

◎高雄提燈「牛揹揹」來了！2/19起限量發送

高雄市牛年小提燈「牛揹揹」昨日亮相後，立即受到民眾熱烈迴響，詢問度爆表。2月19日上午9點起，民眾可至就近區公所領取，另配合觀光行銷，也將在壽山動物園限量發送，送完為止。

◎國旅大暴發 十鼓文創園區變魔法工廠

國旅大暴發，但觀光景點除了靠現成資源，後天條件營造也很重要，十鼓文創園區前身為車路墘製糖所，近來將閒置糖箱打包區打造成「魔法工廠」，保留製糖廠糖箱裝置及設備空間，融入3000多本魔法書，迎合現代人愛打卡拍照特性，初一至初五就湧入超過2萬人朝聖。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)