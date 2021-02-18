桃園市因應疫情，全面取消農曆年前後的中大型徵才活動，面對年後轉職潮，就業職訓服務處除祭出紙本全新改版的「桃園市就業快報」，也整合「台灣就業通」的職缺資訊及「Google地圖」功能，開發出「桃園市工作職缺地圖」網站，讓職缺位置及資訊一目了然，輕鬆找到離家近的工作，就業資訊不漏接。

「桃園市就業快報」1月份起全新改版，每期除刊登桃園市各區廠商釋出的最新工作職缺，也提供13個就業服務據點的連絡資訊，方便民眾尋職，就業快報內容還包含徵才活動場次、履歷健診服務、促進就業講座、職業訓練課程等豐富多樣的就業資訊。

民眾除可至各區公所、圖書館、職訓單位或超商等1800多處據點，免費索取紙本版「桃園市就業快報」，也可至桃園市政府就業職訓服務處官網「就業快報專區」免費下載電子檔。

除了就業快報，還有即時更新的「桃園市工作職缺地圖」，求職民眾不論使用電腦、手機或平板等行動裝置，都能隨時線上搜尋職缺，以地圖方式呈現職缺所在位置、職缺內容與工作地點，離家遠近、交通便捷、鄰近區位等條件一目了然。

工作職缺地圖更將職業訓練、就業促進課程、現場徵才活動等資源訊息，一併規畫整合到地圖中，提供市民更便利、更完整的就業及職訓服務，民眾可直接透過「桃園市工作職缺地圖」網站系統，連結台灣就業通投遞履歷，也能聯繫就業服務據點協助洽詢及媒合推介工作，達到快速篩選媒合的效果。

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