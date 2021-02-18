春節期間民眾出遊，大湖酒莊是草莓季必遊景點，但受到疫情及塞車影響，今年人潮較去年減少約1至2成，民眾也較喜歡在戶外活動。（大湖地區農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖酒莊販售多樣在地農特產品，又以草莓為原料的產品最熱銷。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖酒莊販售限定草莓乖乖米果熱銷第一名，常帶動其他周邊產品銷售。（巫靜婷攝）

酒精濃度6.5％的草莓淡酒深受年輕人與女性顧客喜愛，成為今年截至春節期間，業績最好的酒類商品。（巫靜婷攝）

疫情嚴峻國旅爆發，苗栗縣大湖地區草莓季原先預估春節期間遊客數將暴增，但受到部桃疫情影響，桃竹苗具地緣關係，人潮越是密集，遊客越害怕，大湖地區農會指出，大湖酒莊是草莓季必遊景點，但今年卻比去年人潮少了1至2成，營收雖沒有減少，卻也不如預期。

受疫情影響，今年春節期間民眾出遊多往郊區活動，大湖屬於郊區，但其中必遊景點大湖酒莊，因來自各地的人潮聚集，加上農特產品販售區為室內空間，酒莊雖落實防疫措施，但難維持足夠社交距離，讓不想人擠人的遊客選擇過路不停，或是轉往更山區的草莓園採果，導致今年酒莊人潮不如去年。

大湖地區農會休閒旅遊部主任林鴻鑑指出，春節期間中央流行疫情指揮中心再三呼籲民眾減少群聚活動，間接影響酒莊的買氣，進入大湖的車多，卻未完全反應在營業額上，今年初一至初五的營業額與去年同期幾乎持平，僅微幅增加10多萬元，周邊店家也深感疫情威力，銷售狀況較去年差一些。

林鴻鑑表示，疫情還沒結束，遊客即便帶著口罩，還是會怕身旁就是傳播者，因此多往郊區遊樂園或露營區遊憩，或是乾脆不出門，也是這波國旅熱潮中，出乎預料人潮減少的原因。整體營業額雖未大幅增長，但酒類產品反而因過節應景異軍突起，統計自今年元旦起比去年同期，業績成長2至3成。

大湖酒莊有3支熱門酒類商品，分別是典藏情莓、湖莓戀及草莓淡酒，其中6.5％的淡酒銷售最好，喝起來唇齒留香不會很醉，深受年輕人與女性顧客喜愛。另外，酒莊限定販售草莓乖乖米果，選用在地米與大湖草莓果粉製成，售價不高，遊客大量採購分送親友是所有商品中的領航員，順勢帶動周邊系列商品的買氣。

(中時 )