農曆春節期間，基隆外木山有許多民眾自備煙火施放，17日晚上10點多章魚游泳池旁山坡地疑似遭煙火的灰燼點燃，引發嚴重火燒山，附近店主指出，這是春節以來第三次火警，盼相關單位能加以管理；市議員則提出，效仿雙北設立煙火專區，避免再次發生意外。

基隆市消防局17日晚上10點23分接獲報案，湖海路2段外木山濱海廊帶山坡林地發生火警，立即派遣安樂消防分隊4車9人前往搶救，新北市也調派萬里分隊支援，由於風力助長，火勢一度擴散，直到晚上11點4分才順利將火勢撲滅，所幸無人受傷，目前由在場民眾指認一名周姓男子所犯，警方偵詢後依違反公共危險罪嫌送辦。

外木山一帶山林環繞，雖有設置相關禁火的告示牌，卻時常有民眾無視公告，帶著各種鞭炮、煙火在人行道或沙灘上施放，附近店家表示，這已經是第三次因民眾放煙火，導致樹林起火，他說，每次看到民眾在施放煙火，都會上前阻止，但多數人都不聽勸，令他相當無奈；安樂區內寮里長嚴福神指出，所幸昨天有下雨，沒有讓火勢蔓延，未來將請權責單位把告示牌做大，讓民眾能看清規定。

市議員張秉鈞則提出，為避免再有火警，建議相關權責單位能效仿雙北設立施放煙火專區，並重新嚴格規範條文。對此，消防局長陳龍輝回應表示，農曆春節期間，各縣市都有規定，其中台北市只有大年初一和元宵節能施放煙火，導致許多外縣市民眾跑到基隆和新北施放，未來會找其他相關單位一同研議、檢討，重新嚴格把關本市煙火施放條例，至於其他區域，如風景區、漁港等地，應由主管機關訂立規範。

(中時 )