元宵節即將來，高雄市美濃區龍肚國小去年結合社區舉辦提燈籠遊庄慶元宵活動，獲得熱烈回響，全校師生期待今年再度舉辦，校方也印製好海報及邀請函，未料受到新冠肺炎疫情影響，學校決定今年停辦一次，希望疫情趕快過去，明年再續辦。

龍肚國小校長張二文表示，每年農曆12月25日，客家人稱「入年假」，龍肚、龍山及獅山三里的龍肚庄居民，將境內伯公奉請到清水寺一起祭拜，到翌年元月15日晚上，由值年福首準備全豬、全羊及三牲禮結壇，完神敬天公、敬伯公辦理「新年福」，祈求上蒼保佑整年平安、五榖豐登。

美濃區龍肚國小去年結合社區舉辦提燈籠遊庄慶元宵活動，獲得熱烈回響。（龍肚國小提供／林雅惠高雄傳真）

所有庄民前來祭拜，並供奉花果，之後參與全庄遊行繞街，境內廟宇神明也奉請一起遊街繞境，次日再由福首把土地公送回原座，中午「登席」宴客，在秋收後，同樣邀集庄境土地公拜謝，稱為「滿年福」，該習俗即是「春祈秋報」之意。

張二文說，龍肚庄提燈籠遊庄活動原已停辦多年，去年為歡慶龍肚國小創校100年，加上龍肚開庄300年，校方讓學童多認識在地風俗，特別與龍肚社區合作，讓學童自製提燈，社區也以竹編製做立燈擺放在街弄，於元宵節晚間自清水宮出發進行遊庄，大人小孩提燈籠歡慶元宵，受到熱烈回響。

張二文指出，在眾人期待下，學校也已印製好今年元宵提燈籠遊庄的海報，歡迎前來共襄盛舉，美濃國小為慶賀校方120周年慶也發起提燈籠活動，未料新冠肺炎疫情升溫，為了防疫優先，決定取消今年提燈遊庄活動。

(中時 )