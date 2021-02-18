日本桌球天后福原愛因為工作關係，目前已經回到日本2個多月，難得和老公江宏傑分開，甚至無法一起過年，日前福原愛在日本節目上表示，其實江宏傑常因忙著練球和處理桌球館事務，只有在六、日才會回家，而且夫妻倆現在事業重點都擺在日本，也讓他們開始思考要搬回日本長住。

根據日媒《Sponichi》報導，福原愛今日在節目「徹子的部屋」坦言，現在她和老公、孩子和媽媽一起在台灣生活，雖然她比較常待在台灣，卻還是時不時要為了工作在台、日2地跑，如今孩子已經要上幼稚園了，為了想讓生活更穩定，夫妻倆也在考慮要搬到日本住。

提到2個孩子，福原愛也稱讚，他們小小年紀就精通中文及日文兩種語言，還可以雙聲道切換，「和我、外婆講話時用日語，和台灣的家人則是用中文溝通。」她也透露，江宏傑為了經營桌球館，又要忙著練習打球，其實十分忙碌，常常會不在家。

福原愛更大爆料，「現在正是小孩子學習語言的成長期，而且大女兒也相當早熟。有時候會看到她穿上我工作的高跟鞋並且塗上口紅，孩子每天都有不同的細微成長，就連老公回到家也會嚇一跳。」分享了許多家庭趣事，也讓粉絲一窺桌球天后的家庭生活。

(中時新聞網)