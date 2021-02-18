去年下半年就傳出8吋晶圓需求滿載，產能供不應求的情況，大陸晶圓代工龍頭中芯國際受到美國實體清單制裁影響，不僅先進製程研發受阻，也無法採購來自美企的半導體生產設備，但隨著全球對半導體需求暴增，甚至傳出有廠商提議以拍賣方式取得產能。對此，陸媒報導，中芯國際表示，將要求一些客戶先繳交保證金，才會分配產能。

據新京報貝殼財經報導，中芯國際聯合首席執行長趙海軍指出，該公司會遵守先前簽定的契約，尤其是長期合作夥伴、戰略客戶，會依照契約執行，不過，市場風向已經改變，這導致該公司擁有更大的議價空間，客戶也了解這點，提高報價是可以商量的。

面對遭到美國制裁，有分析師提問，中芯國際採購含有美國技術的相關半導體產品或技術遭限制，如何在取得申請許可證同時，依然保有原物料供應管道，趙海軍表示，保存期限較短的半導體生產材料，可以做到3個月不斷貨，配件則是保證6個月不會中斷，反正該公司會與供應商進行討論。

中芯國際 28 奈米製程以上節點，在去年天津廠區增加3萬片8吋晶圓產能，北京廠區增加2 萬片 12 吋晶圓產能，但仍未能滿足客戶需求，接下來會繼續擴產，8吋晶圓上看4.5萬片，12吋晶圓上看1萬片。

趙海軍表示，大部分半導體生產設備要等到下半年才會到位，所以今年營收貢獻不大，並期望28奈米製程以上節點產能會在未來幾年逐步到位，擴產同時也保持一定盈利能力。

上海發改委2月初重大建設項目清單，包括中芯國際、華力微電子、積塔半導體等7家半導體公司，總計166個項目，顯示上海將繼續投入半導體產業發展，加強大陸在該產業的國際競爭能力。

中芯國際則是發展12吋晶圓SN1項目，大陸券商國金證券研究報告指出，中芯國際購入 8 吋和 12 吋晶圓成熟製程的二手生產設備，可以避開美國禁令限制，但14奈米製程因遵守美國華為禁令，無法向海思半導體出貨，只能轉單給想開發14奈米製程的客戶。

至於市場極缺的車用晶片，趙海軍表示，該公司去年就有預測到此事，歐洲半導體 IDM 廠商快速消耗庫存，並由晶圓代工廠取得訂單，車用晶片對於營收貢獻也不大，就算增加也不會影響產能。至於今年的營運風險，該公司指出，外部不可抗力無法控制，但一定會全力自救。

(中時新聞網)