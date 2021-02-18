一位男網友日前在網路上透露感情煩惱，他與女友遠距離戀愛三年，去年開始女友的身邊多了一位男閨蜜，三人的關係和諧又緊密。有次男閨蜜向原PO自曝曾和女方發生過性行為，在玩笑之中，男閨蜜還幫原PO口交，這段三角戀情也讓網友霧裡看花，引起議論。

一位男網友16日在論壇《Dcard》發文，標題寫下「女友好像發現了」，男網友分享，他和女友在一起三年，但交往一年後就遠距離戀愛至今，感情趨於平淡，而從去年開始，女友身邊出現一位男閨蜜，且女友說話用字習慣慢慢與男閨蜜如出一轍。

原PO的女友也大方介紹男閨蜜給他認識，此後三人經常一起約會與出遊，感情也越來越緊密，原PO對於男閨蜜的存在雖心有防備，但也不願多加臆測。

有次該位男閨蜜有事前往原PO所在的縣市，並於原PO租屋處留宿一晚，該晚兩人深聊許多事情，也互相交流喜歡的A片，在聊天過程中，男閨蜜先不小心透露，「其實對原PO女友有興趣」，但事後又緊張地解釋自己只是「片看太多，不要誤會。」

原PO遂開玩笑地回應，「是吼，我片也看很多啊，不然你幫我吹，我當作沒聽到」，未料，男閨蜜竟真的照做，突然在原PO面前跪下在雙腿間吞吐，原PO雖然受驚嚇，但因為是前所未有的體驗，便乖乖接受服務，只是心中感覺非常微妙。

該日之後原PO與男閨蜜關係變得尷尬，他便一不做二不休直接問男閨蜜，「那麼緊張是不是因為跟我女朋友做過了？」，男閨蜜才支支吾吾地承認做過一次。原PO雖被女友綠了，但也因為和男閨蜜發生神展開的情節，導致他不知道如何處理現況，直說「對於感情我看得很開，這個朋友我也信得過，不如不要點破，看之後怎麼解決再說。」

原PO最後在文末寫道，「只是，最近男閨蜜來找我的次數有點多，女友都問他去幹嘛」，原PO崩潰地說，「快接近女友的四周年交往紀念日了，我要怎麼辦。」

文章擴散在網路後，引來網友議論，不少網友在留言大崩潰，「我看了什麼」、「甲鬼甲怪」、「到底是誰綠誰啊！搞得我好亂啊」、「你們要不要共組個複合式家庭」、「要不你們來個三人行吧」、「訊息量龐大」、「這什麼多重綠帽..？」。

(中時新聞網)