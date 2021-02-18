曾在台中知名酒店上班的沈姓女子，因為外型酷似藝人昆凌，因此又被稱為酒店小昆凌，聲稱自己身價高達1.7億的沈女，去年四月高調表示與一名男公關正在戀愛中，但最近沈女卻在臉書爆料，被男友騙走千萬，還讓她懷孕。

沈女在臉書社團「爆廢公社公開版」發文控訴，開頭就表明身分是「酒店小昆凌存款1.7億的本人」，與台中知名Friday擔任男公關的「Seven」交往一年，卻一直被欺騙，首先男友自稱身價上億，其實根本沒錢，兩人約會玩樂都是沈女埋單。

沈女控訴遭男友騙財騙色(圖片截自臉書)

沈女說這一年來在男友身上花費千萬，甚至送他一只40萬元沛納海的手錶，事後才發現男友手機存有其他女性親密照，原來自己一直是小三，事情發生至此，沈女都還沒放棄男友，直到最近確認懷孕，想不到男友既不相信也毫不關心，讓她感到心碎，決定發文揭露男友騙財騙色的行徑。

根據了解，沈女22歲開始在酒店上班，2015年遭控訴海，削包養她的富商將近5000萬，當時有媒體報導沈女酒店工作月入60萬，沈母存款更是高達1億5000萬，在台中市買下千萬豪宅，平時出入也是用百萬名車代步。

(中時新聞網)