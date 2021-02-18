專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）18日宣布推出由AI驅動的AIBID解決方案，幫助應用程式更高效地獲取用戶並且提高廣告投資報酬率（ROAS）。

根據eMarketer調查，鎖定目標受眾、明確廣告成效以及廣告版位是行銷人員在推廣應用程式最常見的挑戰。目前，行銷人員多半採用手動控制或傳統的機器學習工具來解決這些問題，但是一次只能針對一項目標進行設定，若希望最佳化用戶獲取的成效，唯有在同一時間考量與分析多個變因的情況下才能實現。

Appier指出，AIBID解決方案是專為整合大量的數據節點而設計，基於Appier獨特的深度學習AI模型，行銷人員得以形塑更完整的用戶輪廓，並且更輕鬆預測用戶的價值。

舉例來說，AIBID可以同時分析應用程式的使用頻率，包括玩遊戲、買東西、使用功能等情況，以更精確預測未來的廣告投資報酬率（ROAS）。行銷人員也可以一次設定多個目標（例如安裝、註冊、購買等變因）以快速找到最具針對性的受眾和擁有最高價值的用戶，減少不必要的支出和預算花費。

而在用戶採取行動後（例如點擊廣告），Appier的AI技術可以進一步預測哪些用戶最有可能採取下一步行動，進而圈定出更精準的客群。當然，這些數據也將持續反饋回模型進行訓練，以確保準確性能隨著時間推移而不斷提升。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，行銷人員愈來愈仰賴技術來快速分析客戶的數據，好在對的時間，對的地點，觸及對的用戶，然而這些技術對於判斷顧客可能採取的所有行為仍有其侷限性。

游直翰說，AIBID的深度學習功能讓行銷人員擁有前所未有的敏捷力和靈活性，可以自動更新或制訂廣告活動，讓行銷人員更充分瞭解預算所能獲致的成效。

Appier表示，以一家風靡全球的遊戲應用程式為例，由於該應用程式每日的安裝量和用戶質量持續下滑，品牌也觀察到用戶很少在安裝後重返遊戲或進行消費，這嚴重影響了應用程式的經營成效。

採用AIBID解決方案的短短幾周內，該遊戲應用程式的安裝量成功增加52％，在獲取更多遊戲玩家的同時還能將留存率提高26％，而針對客戶最在意的廣告投資報酬率（ROAS）也有19％的提升，優異的表現獲得客戶青睞。

(工商 )