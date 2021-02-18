針對前總統馬英九、前衛生署長楊志良等持續呼籲輸入中國製疫苗，陸委會副主委邱垂正18日在例行記者會上指出，大陸的疫苗包括所有各種疫苗，是屬於經濟部國貿局公告納入大陸物品不准許輸入項目，所以依照台灣地區與大陸地區貿易許可辦法第七條第一項第一款規定，中國大陸的疫苗不得輸入台灣。

針對楊志良稱可按照兩岸醫藥衛生合作協議引進，邱垂正表示，如果雙方進行醫藥衛生協議相關的合作，也必須要符合我方既有的法律規範，但據疾管屬了解，自從疫情以來，陸方並未透過兩岸醫藥衛生合作協議的管道，向我方提供陸資疫苗相關的資訊，也沒有主動表達願意提供疫苗予以我方使用。

邱垂正指出，疫苗採購必須要符合安全、有效可以買，以及民眾願意使用等原則，對此中央流行疫情指揮中心已經從醫衛專業的角度清楚的說明，如果要從中國大陸購買疫苗是可以透過修法方式引進，但指揮中心也表示，如果有購買的需要，也不排除修法的方式，但是目前指揮中心並沒有相關的規劃。

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