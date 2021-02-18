電商平台富邦媒momo（8454）18日公布2020年全年財報，2002年稅前純益23.9億元，歸屬於母公司稅後純益19.4億元，每股盈餘（EPS）13.87元，寫下歷史新高表現。富邦媒表示，2020年在新冠肺炎疫情催化之下，線上零售通路發展加速，同時也積極布局物流，成立百分百持股子公司富昇物流；在倉儲建置則布局「2020年30座倉儲」目標達陣，以及南區物流中心取得建照，透過物流與倉儲連結，強化momo最後一哩路。

富邦媒18日公布2020年第四季營運表現以及全年獲利，第四季單季稅後純益6.1億元、每股盈餘4.37元，較2019年第四季成長45.9％。2020年全年營收672億元，年增幅度達29.65％。

富邦媒表示，2020年因為疫情催化，更加速驅動線上零售通路的發展，momo整合商品、科技以及物流三方面布局，推升服務升級，也深耕品牌策略達規模化，目前合作品牌突破1.8萬，集結超過300萬件商品，同時更進一步攜手品牌打造專屬會員體驗活動、攜手推出獨家限量商品，搶攻線上購物商機。

2020年，富邦媒積極擘畫物流服務，先是成立百分之百持股的子公司富昇物流，也在年底完成「2020年30座倉儲」目標，同時南區物流中心取得建照，透過物流與倉儲的緊密連結，期望推動momo營運再創高。

此外，面對通路數位轉型的挑戰，momo則表示，將以科技實力提升優質的購物體驗。如「千人千面計畫」推薦零時差的服務，運用AI大數據依個人化喜好與需求，推薦貼近的商品。且不斷優化搜尋服務，於官方app全新推出「語音搜尋」服務，同時也持續精進「以圖搜圖」功能。

momo也加強集團合作，包括深化與台灣大哥大的合作，「到店取貨2.0」上線力拚24小時到店取貨，提供會員MyMusic數位加值服務等，打造電信與網購的消費圈。也與台北富邦商銀打造「momo聯名」信用卡，卡友每月平均消費客單價為一般會員近兩倍。

(工商 )