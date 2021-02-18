由於近日美國德州遭遇百年來最嚴重暴風雪，已造成全州大規模斷電與限電，IET-KY(4971)(英特磊)宣布德州總廠與新廠暫時停工，待下周逐步恢復生產，英特磊預估將對2月營收造成部分影響，不過英特磊董事長高永中表示，受到5G、電動車等相關產業趨勢帶動，公司今年在砷化鎵、磷化銦、銻化鎵及硬體各面向營運動能皆相當樂觀。

英特磊1月營收為6221.1萬元，較去年同月成長26.16%。

受到極端氣候影響，美國遭逢罕見大雪，目前已有七個州宣佈進入緊急狀態，其中又以位在南方的德州，雪災最為嚴重，大雪不僅造成液態氮與發電機柴油燃料取得困難，許多天然氣管路與風力發電機也都結凍，無法正常供電；而供電不穩也容易對產品良率及機台造成影響，因此包括車用晶片大廠NXP、三星等大廠也都於上周先行斷電停工。

英特磊表示，由於近日美國德州遭遇百年來最嚴重暴風雪，已造成全州大規模斷電與限電，路面結冰，交通受阻，為考量員工交通安全，以及降低電力供給不穩定對生產機台的影響，公司決定德州總廠與新廠暫時停工，待週末氣溫回升，電力供應穩定後，下周逐步恢復生產。

高永中表示，此次停工勢必導致2月出貨遞延，對營收產生部份影響，但經過溝通，客戶對於天災所導致的出貨延遲均表諒解，因此整體訂單未受影響，公司在復工後也將依實際狀況調整產能，加快出貨速度。

受到5G、電動車等相關產業趨勢帶動，英特磊公司今年在砷化鎵、磷化銦、銻化鎵及硬體各面向營運動能皆相當樂觀，高永中表示，美國新冠肺炎疫苗供應量以及施打人數穩定增加，新冠肺炎對於營運所帶來的影響可望逐漸降低，今年公司將更積極強化稼動率及毛利率，希望營收與獲利早日回歸正軌。

(時報資訊)