昱厚生技(6709)鼻腔黏膜給藥的AD19001近期完成的動物實驗成功展現療效，可保護肺部、降低新冠病毒感染惡化情形，將有效填補目前輕、中度病患治療方式的空白，公司規劃最快在3月底前向台灣TFDA申請人體臨床試驗(IND)。

昱厚總經理徐悠深表示，目前世界各國陸續開打並視為萬靈丹的新冠疫苗，透過注射抗原後產生專一抗體和記憶性的免疫反應對抗病毒，即所謂後天免疫，但並無法有效排除鼻腔內之病毒，仍可能停留在鼻腔內並具傳播力，故在接種疫苗後，仍須配戴口罩來避免傳播。再加上新冠病毒的高變異，使得全球持續籠罩在疫情肆虐的威脅下，極需新的治療藥物選項。

昱厚表示，AD19001治療新冠病毒感染與輕症患者Phase IIa臨床試驗預計招收20-65歲，共15-20名病患，進行鼻噴給藥治療，試驗的目的在收集安全性與耐受性資料，以及探索潛在療效，評估指標包括核酸檢測（PCR）確診到二採陰的天數、發生急性呼吸道窘迫症候群（ARDS）的機率、發燒日數、總住院天數、早期警示系統積分、評估病人的生理參數與臨床預後情形，以及嗜中性球和淋巴球比值血球變化等。

此試驗的追蹤觀察期為50天，若能重現疾病動物肺炎改善情況，公司將進行下一階段臨床試驗，並在未來進行國際臨床試驗及爭取緊急使用授權。

(時報資訊)