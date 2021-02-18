在因為新冠傳染病導致一年中斷後，巴克萊銀行(Barclays)宣布恢復適度的股東派息；此亦讓外界預期，其他的英國銀行是否會在未來幾天公布2020年財報時，同時比照辦理。

巴克萊周四宣布，將支付每股1便士(0.01英鎊)的全年股息，並且回購7億英鎊(約9.69億美元)的股票。金融監管單位在12月為派息開綠燈後，巴克萊便為其資產負債表表現投下信任票。

巴克萊報出獲利減半，遠低於預期；投資銀行強勁表現，抵銷了新冠疫情而來的壞帳提撥。

巴克萊在2020年的稅前獲利為31億英鎊(約42.9億美元)，高於該銀行編制的財測預期平均19.6億英鎊。

巴克萊在周四早盤跌2%，隨後持平。該銀行派息計畫的宣布、沒有提出獲利目標下的模糊前景，令投資人不滿。

花旗銀行分析師認為，整體而言，數據不錯，但重點應該放在2021年前景預估，該報告對細節太輕描淡寫，因此招致投資人不滿。

巴克萊投資銀行在過去一年表現亮眼，隨著客戶在股市瘋狂交易，巴克萊的股票和固定收益業務收入強勁。隨著全球利率和石油等大宗商品價格的波動推動交易，固定收益、外匯和大宗商品部門的收入增加了53%。股市收入增加31%；銀行業收費成長8%。

這一業績表現推動該銀行全年獎金增加6%；儘管執行長Staley的薪資從590萬英鎊降至400萬英鎊，原因為該銀行未能實現全年獲利目標。

(時報資訊)