唐姓直播主一月遭蔡男的小弟擄走凌虐。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

蔡姓男子曾在臉書內寫下「邪不壓正」等語。（擷自蔡男臉書／程炳璋台南傳真）

王姓男子的蘇姓友人曾在臉書上標註蔡男，並寫下「我們等你好幾個小時」等語。（擷自蘇男臉書／程炳璋台南傳真）

台南市1月發生直播主遭綁架凌虐事件，警方循線搜索綽號「蝦米」的蔡姓男子在安南區堂口，過年前意外起獲1長3短槍械。16日遭砍殺追撞的王姓男子，亦與蔡男有生意合夥關係，兩人還有債務糾紛，蔡男被警方視為兩案重要關係人。

台南市1月21日發生唐姓直播主綁架案，30多歲蔡男因故積欠手下林姓男子債務，得知林男的女友曾出軌與唐男發生關係，便以此為藉口，由手下小弟綁架唐男要錢，再還債，林男原本對這段逝去的感情已放下不願追究，但寄望蔡男還錢，只好同意配合。

唐男1月份在安平區健康三街遭蔡男的小弟們半路攔截座車，強行載到安南區海佃路堂口凌虐，除了毆打、用電擊棒電擊、拍裸照，逼簽300萬共6張本票，最後付出60萬才獲釋放。

林男見蔡男得手後，仍未還錢，對老大失去信任感，警方過年前到蔡男的安南區處所原本要搜查本票，豈料本票沒搜到，意外查獲1支長槍、3支短槍，引起蔡男懷疑內部有人窩裡反。警方鎖定幫派組織偵辦，不料還沒辦完，又衍生另一案件。

台南市安平區16日發生王姓男子先遭砍殺，再遭追撞慘死街頭案件，開車衝撞的20多歲曾姓主嫌仍在逃，警方認為曾嫌與蔡男也是朋友關係。

警方調查，蔡男平時經營權利車拖吊生意，與經營權利車買賣的王姓死者是生意同夥，兩人近期因債務糾紛撕破臉，彼此人馬過年前還在臉書上互嗆輸贏，關係緊張。

王男凶殺案，警方鎖定嫌犯有7人，目前逮獲蘇姓、王姓與余姓嫌犯共3人，18日以有逃亡、串證之虞，先聲押蘇嫌獲准，因曾嫌仍在逃，警方對案情不願明說，稱要先逮到主嫌，才能進一步指證其他共犯。

唐姓直播主綁架案與永華路王男凶殺案兩案雖無直接關聯，一干人卻與蔡男有牽扯，警方將陸續逮捕嫌犯到案後，進一步釐清案情。

(中時 )