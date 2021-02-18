《與惡2》編劇呂蒔媛（左起）、《做工的人》電影版導演鄭芬芬、大慕執行長林昱伶、台版《梨泰院Class》導演高炳權、編劇楊宛儒、《人選之人─造浪者》編劇簡莉穎、厭世姬合影。（大慕影藝提供）

大慕執行長林昱伶與主創團隊合影。（大慕影藝提供）

大慕影藝執行長林昱伶介紹公司4大影視IP。（大慕影藝提供）

製作戲劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的團隊大慕影藝，持續深耕台灣影視內容，18日舉辦2021年度內容發佈會，由大慕影藝執行長林昱伶正式公布今年預計啟動的四部影視新作，包括將於6月底開拍的大慕第三號戲劇作品《人選之人—造浪者》，去年口碑延燒的夯劇《做工的人》也將躍上大銀幕推出電影版，備受各界矚目的《我們與惡的距離2》則於今年底開拍，此外，大慕將也將攜手韓國最大內容娛樂公司Kakao Page改編台版《梨泰院Class》，預計今年第四季開拍，於2022年問世。

由李銘順、柯叔元等人主演的《做工的人》，去年播出後口碑發酵，不僅在大陸豆瓣網獲9.0高分，也成為HBO Asia 2020年度表現收視冠軍，大慕繼續攜手該劇導演鄭芬芬宣布拍攝電影版，鄭芬芬表示，《做工》電影版故事將是影集的前傳，主要演員全數回歸，並將挑戰難度更高、更艱難的大型公共工程工地。她也回憶當初拍《做工》期間，演員們向心力很高，感情非常要好，甚至還沒殺青就跟她敲碗續集，讓她不忘感動強調：「電影版一個（主角）都不能少！」

主角群柯叔元、苗可麗和「噗攏共」成員游安順、薛仕凌驚喜現身，大家都相當期待回歸演出，游安順開玩笑問說，電影版開場該不會就是「阿祈」與「阿欽」的頭七；

飾演主角「阿祈」的李銘順因一月多時已返新加坡過年，遺憾無法到場，對於即將再度回歸《做工的人》大家庭，飾演弟弟「阿欽」的柯叔元抱著哥哥的人形立牌透露：「順哥（李銘順）有說過，只要《做工》繼續拍，不管隔離三個月、四個月或多久，他都願意提前來，這真的是大家對這部作品的感情和誠意」。

飾演「阿全」的薛仕凌表示，他目前還不知道前傳的內容會是什麼，但他覺得前傳很多東西都可以交代，例如「阿全」這角色可能更屁一點，「會很好奇他是怎麼跟其他兩位大哥兜在一起的，照理說阿全應該是會跟同齡的年輕人一起鬼混、更浪流連一點才對，想知道為何阿祈不斷桶簍子，他們還是可以如此肝膽相照的過程和原因，因為要是我本人有那樣的朋友，可能早就絕交了」。

而2019話題台劇之冠、賈靜雯奪金鐘視后代表作《我們與惡的距離》，不僅開啟社會各界對話，更在第54屆金鐘獎入圍12項、橫掃最佳戲劇節目、最佳導演等6大獎，讓續作動態備受關注，編劇呂蒔媛耗時一年多進行田野調查，現已在劇本階段，一項慢工出細活的她開玩笑說「我的本業其實是田調」，並表示由於田調花很多時間，劇本也耗費很大的心力，打趣說自己都想轉行了。面對各界高度期待，製作人林昱伶強調「會用生命守護《與惡》這個IP」，且大慕身為原製作團隊將會更努力與謹慎不負觀眾期待，《與惡2》將會是全新卡司與故事，現階段劇中角色設定包括立委、檢察官、國中老師、社工等，鎖定今年底前開拍。

至於大慕第三號作品《人選之人—造浪者》劇本孵化2年，將是首部聚焦「文宣幕僚」的職人劇，主創團隊陣容堅強，邀來人氣劇作家簡莉穎及厭世姬擔任編劇，《與惡》金鐘最佳導演林君陽執導，講述一群政治文宣幕僚們，在實踐理想的過程中所面臨價值觀的抉擇，與信仰的挑戰，將有多達近30名大小角色的職場群戲，導演林君陽相當期待也透露，「這部劇會有黑色幽默和一些荒謬元素，我相信會有很多會心一笑的部分」。全劇預計6月底開拍，2022年上檔。

由朴敘俊主演的《梨泰院Class》去年在台颳起一陣「栗子頭」風潮，如今大慕影藝和韓國最大內容娛樂公司Kakao Page展開首次國際合作，改編台版《梨泰院Class》，該劇原著為在韓觀看次數逾4億的人氣網路漫畫，影視版最高收視達16.5％、打破JTBC電視台收視率紀錄，在亞洲地區引起超高討論度，更榮登「2020網友票選Netflix最佳Top 10韓劇」第三名。大慕執行長林昱伶表示，相當期待與Kakao Page展開首次國際合作，希望有機會透過這個大IP，將台灣的美食、潮流、自由多元的人文特色，以及現代年輕人追夢、創業求生的信念拍出來，並將作品輸出到世界各國。Kakao Page台灣執行長Thomas今日更到場支持表示：「我們很榮幸《梨泰院Class》跟大慕在台灣可以有如此深入的合作，相信大慕可以賦予《梨泰院Class》有別於韓劇的台式靈魂，更引人入勝。我們平台將於今年上線，希望大家之後追劇的同時，也能觀看原著網漫。」台版《梨泰院Class》將瞄準2021年第四季開拍。

至於台版「朴世路」人選？除了紅到韓國的劉以豪、許光漢，或是有著朴敘俊明星臉的施柏宇都被圈內人聯想點名，林昱伶表示選角尚未開始，但肯定是要能驚喜的組合。

負責執導台版《梨泰院Class》的導演高炳權表示，自己很喜歡梨泰院的主角設定，「朴世路這個角色會堅持一個信念向前，這過去在台灣比較少看到，我希望把這個東西做到更極致」。編劇楊宛儒則表示，台灣有豐富多元的文化，這次改編還是希望在地化、台灣化，想做文化輸出，對她而言，這個IP最感動的部分是男主角的純粹，「他貫徹他做人的原則，這對於年輕人來說滿不容易的，我也希望給年輕人帶來一點療癒的效果，是我目前對改編的期許」。

(中時 )