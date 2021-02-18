前總統馬英九日前呼籲，政府不該拒絕大陸疫苗，前衛生署長楊志良則建議，政府應該修法開放大陸疫苗。對此，陸委會副主委邱垂正18日回應，若符合安全、有效及民眾有意願接種等前提，不排除修法進口大陸疫苗，但目前無相關計畫。

邱垂正說，進口大陸疫苗涉及到相關法律規定，依照《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第七條第一項第一款規定，大陸的疫苗不得輸入台灣，但若疫苗符合安全、有效以及民眾有意願使用等原則，是可以購買的，指揮中心也表示，如果有購買的需要，不排除修法的方式，但目前並沒有相關的規劃。

至於能否透過「兩岸醫藥衛生合作協議」，進口大陸疫苗，邱垂正表示，協議內容包括雙方進行傳染病的檢疫防疫資訊交換、通報以及疫苗研發等交流合作等事項，但自從疫情以來，大陸並未透過兩岸醫藥醫藥衛生合作協議的管道，向台灣提供疫苗相關的資訊，也沒有主動表達願意提供疫苗給台灣使用。

邱垂正呼籲，外界對於疫苗的問題，希望能夠聚焦在公衛專業的領域來探討，才有助於整體防疫的需求。

(中時 )