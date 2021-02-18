勞動部去年首度開辦失業勞工子女助學補助計畫，補助2萬4000元，桃市府再加發1萬1800元，最多共領3萬5800元，若沒申請到勞動部補助，也能只申請桃園版，去年共有164名大學生受惠，1月中旬開辦109學年第1學期受理申請，但中間適逢過年，至今僅有53人提出申請，呼籲非自願離職的桃園勞工把握機會，在3月15日前提出申請。

為減輕非自願離職失業勞工子女就讀私立國內大專校院者的經濟負擔，勞動部去年起開辦「失業勞工子女助學補助」，分上、下學期申請，只要設籍桃園市4個月以上的非自願離職失業勞工，子女就讀國內私立大專校院，比照軍公教子女發放2萬4000元補助，桃園市再加碼發1萬1800元，最多共領3萬5800元。

計畫分上、下學期申請，去年2學期共有152名失業勞工提出申請、補助子女人數164人、共核發163萬0226元，市府去年下半年也考量部分勞工因資訊不足而未及時申請勞動部「失業勞工子女就學補助」，放寬讓未申請到勞動部版的失業勞工，符合資格仍能申請桃園版，也有7人因此受惠，本學年度也比照辦理。

勞動局也提醒，失業勞工若已於1月15日前就業，但在前年10月16日至今年1月14日期間內，非自願離職、經核付失業給付、且就業期間未超過3個月，符合3條件也能提出申請。受理申請期間至3月15日止，以郵戳為憑，意者請檢附相關資料，以掛號方式向桃園市勞動局提出申請。

(中時 )