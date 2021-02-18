求職民眾視訊面試。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局因應年後轉職潮，18日起至2月26日連續兩週，於山海屯地區舉辦超過10場次徵才活動，一口氣釋出逾1,200個職缺，其中製造業資深工程師職缺起薪上看5萬5000元，歡迎求職民眾把握機會。

勞工局代理局長羅群穆說，農曆年後為市民求職轉職旺季，企業也於年初進行一系列徵才計畫，去年受疫情影響，民眾前往海外工作意願降低，預估國內求職人數將會上升；勞工局已網羅光學業、電子業、製造業、長照業、服務業及運動產業等，舉辦逾10場次徵才活動，其中積水塑膠管材股份有限公司更開出起薪5萬5000元的資深工程師職缺。

台中市就業服務處長李美麗指出，去年下半年台中市許多大型企業海外訂單大增，企業用人需求提升，如避震器龍頭「瑞士商弗克司」於工業區的新廠房及產線已落成，2月21日於廠區擴大招募，急徵200個組裝員職缺，不限學歷、科系，可隨到隨談且最快隔天可上班；明昌國際、特力屋、晶元、矽品、友達等大廠也加入徵才行列，2月18至26日幾乎天天都有面試機會。

李美麗提到，今年上半年台中市就業服務處將與中興大學合作辦理實體與視訊雙軌制就業博覽會，預計邀請逾50家廠商，提供超過3,000個職缺，民眾可密切注意台中市就業服務處官網熱門活動( https：／／www.eso.taichung.gov.tw／ )，欲瞭解更多徵才資訊，可洽詢台中市就業服務處04-22289111分機36100或上大台中人力資源網( http：／／takejob.taichung.gov.tw )查詢。

(中時 )